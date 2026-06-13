Поезда Савеловского направления и МЦД-1 отклоняются от графика из-за непогоды

Поезда Савеловского направления и МЦД-1 следуют с отклонением от графика в обе стороны из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщили в Telegram-канале Московской железной дороги (МЖД).

"В настоящее время из-за ухудшения погодных условий на станциях Бескудниково и Москва-Бутырская электропоезда следуют со снижением скорости. В связи с этим поезда Савеловского направления и МЦД-1 в обе стороны следуют с отклонением от графика", - говорится в сообщении.

В МЖД добавили, что принимают все необходимые меры для стабилизации графика движения и принесли пассажирам извинения за доставленные неудобства.