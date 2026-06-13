В Москве снова объявили оранжевый уровень опасности

Оранжевый уровень погодной опасности вновь объявили на территории Москвы, а также Подмосковья из-за грозы с ливнем. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Местами ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, грозы, град, при грозах усилится ветер до 17 м/с, погодный уровень оранжевый", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на территории столицы данный уровень действует до 03:00 мск 14 июня, на территории Подмосковья - до 06:00 мск 14 июня.

Ранее аналогичный уровень вводили на шесть суток из-за жары. Оранжевый уровень, являясь предпоследним в колористической шкале погодных предупреждений, говорит об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Власти Москвы в условиях непогоды предупредили горожан и гостей столицы о необходимости быть внимательными: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее в столице и нескольких районах Подмосковья уже прошла гроза с ливнем и усилением ветра. Как ожидается, именно грозы, вызванные прохождением атмосферного фронта через Центр России, собьют сильную жару, которая отмечалась в столичном регионе с 7 июня.