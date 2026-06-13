Мосводосток привлек 300 бригад и 290 единиц техники к работе из-за ливня

300 бригад и 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города из-за непогоды, сообщили в пресс-службе городского хозяйства столицы.

Из-за резкого ухудшения погодных условий и локальных ливней в разных округах столицы специалисты проводят мониторинг улично-дорожной сети, а также устраняют временные скопления воды.

В случае необходимости специалисты открывают решетки водоприемных колодцев, чтобы оперативно пропустить дождевую воду в городскую водосточную сеть.

В ведомстве напомнили, что о скоплениях воды можно рассказать, оставив сообщение в аккаунте ГУП "Мосводосток" во "ВКонтакте", а также позвонив по номеру:

Единого диспетчерского центра: +7 (495) 539-53-53; ГУП "Мосводосток": +7 (495) 657-87-03; В ГБУ "Гормост": +7 (495) 632-58-46.

В сообщении также подчеркнули, что на все поступающие заявки городские службы реагируют оперативно.

Ранее сообщалось, что в отдельных районах до 03:00 ожидается ливень, гроза, град и усиление ветра до 17 метров в секунду при грозе. Из-за этого горожан призвали быть внимательными на улице, например, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними автомобили.