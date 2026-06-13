Москвичей предупредили о корректировках транспорта из-за непогоды

В столице из-за неблагоприятных погодных условий возможны локальные изменения в работе наземного транспорта. Об этом в субботу, 13 июня, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Отмечается, что отдельные маршруты могут быть оперативно скорректированы в зависимости от ситуации на дорогах и погодной обстановки.

Пассажиров просят быть внимательными и следить за объявлениями водителей во время поездок, передает оперативный Telegram-канал Дептранса.

Горожан ранее призвали соблюдать осторожность в связи с ухудшением погоды: не укрываться под деревьями и не оставлять рядом с ними автомобили.

Около 27–32 миллиметров осадков может выпасть в Москве в ближайшие дни. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По словам синоптика, это составляет от трети до половины июньской нормы, а в отдельных районах, преимущественно на севере столичного региона, количество осадков может достичь 50–55 миллиметров.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее сообщал, что уходящая неделя запомнится жителям столицы сильной жарой, однако скоро на смену солнечным дням придут дожди и грозы, а также снижение температуры воздуха.