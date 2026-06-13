Москвичей предупредили о похолодании

Жара уходит из Москвы, в ближайшие пять дней температура воздуха будет на 1-2 градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик отметил, что жаркая пора в столичном регионе постепенно завершается. В субботу воздух в Москве еще прогрелся до +29…+31°, но уже на западе Подмосковья «вовсю гремит грозовыми ливнями» холодный атмосферный фронт. Там температура упала до +18…+23°.

«Насколько сильным будет похолодание и чего ждать от погоды дальше? По сравнению с уходящим аномально жарким периодом, температура понизится примерно на 10° и средний температурный фон в ближайшую пятидневку ожидается на 1-2° ниже климатической нормы», — спрогнозировал Леус.

По его словам, в воскресенье холодный фронт продолжит свой путь на восток. Ливни и грозы собьют жару на всей территории столичного региона. Дневные максимумы составят +19…+21°.

В России изменился климат

Ранее с похожим прогнозом выступили синоптики прогностического центра «Метео».