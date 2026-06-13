Собянин рассказал о современном оснащении обновленных школ Москвы

Кабинеты информационных технологий создают в обновленных школах столицы. Об этом в субботу, 13 июня, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Более четырех тысяч единиц оборудования установят в учебных заведениях, которые реконструируют по программе «Моя школа» в этом году. Техника поможет учащимся наглядно и доступно изучать принципы физики, механики, программирования, моделирования и электромеханики.

— Так, школьники, увлекающиеся инженерией, будут использовать станки лазерной резки и гравировки, 3D-принтеры и сканеры. Они смогут создавать и печатать объемные модели — от скелетов животных и человеческих органов до макетов зданий и шестеренок. Для ребят, начинающих изучать программирование роботов, будут доступны учебные мини-роботы в виде божьих коровок, — сообщил глава города.

Для продвинутых учеников будут доступны расширенные робототехнические наборы для сборки мобильных и механических моделей, в том числе конвейерных линий.

Кроме того, в школах организуют около 80 специализированных пространств, где юные москвичи в безопасных и комфортных условиях под контролем педагогов смогут программировать, собирать и запускать роботов и БПЛА.

Собянин отметил, что все учителя, обучающие школьников работать с новым оборудованием, проходят курсы повышения квалификации.

— Обеспечение школ высокотехнологичным оборудованием способствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети», — заключил мэр в МАКС.

Сергей Собянин 4 июня сообщил, что в обновленных школах города появится более 80 специализированных кабинетов для проведения уроков химии. Директор школы № 763 Александр Борисов отметил, что новые помещения предоставили дополнительные возможности детям и учителям. По его словам, наиболее обновленными кабинетами оказались кабинеты химии, биологии, географии, информатики, технологии и физики.