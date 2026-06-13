В Подмосковье обновили водопроводные колодцы

Мособлводоканал в мае отремонтировал, заменил и восстановил 56 канализационных и водопроводных колодезных люков, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Специалисты оперативно демонтируют старые конструкции и устанавливают новые крышки, изготовленные из высокопрочного чугуна или композитных материалов, которые соответствуют строгим стандартам безопасности и способны выдерживать высокие нагрузки», — говорится в сообщении.

Также специалисты проводят герметизацию швов и соединений, чтобы защитить подземные коммуникации от внешних воздействий.

Для защиты подземных коммуникаций от внешних воздействий проводится тщательная герметизация швов и соединений. Это необходимо для предотвращения попадания внутрь колодцев ливневых и грунтовых вод, а также мусора и посторонних предметов.

«Качественная изоляция защищает трубы от преждевременной коррозии и засоров», — добавили в ведомстве.

В случаях значительных повреждений специалисты восстанавливают или заменяют всю конструкцию люка. восстановление или замена всей конструкции люка.