В Москве и Подмосковье снова ожидается гроза с ливнем

Гроза с ливнем и градом снова ожидается в ближайшие часы в Москве и Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В Москве ожидается очень сильный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра в порывах до 17 м/с", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что по столице подобный прогноз действует до 03:00 мск воскресенья, 14 июня. По области же предупреждение рассчитано до 09:00.

Позже в ГУ МЧС Москвы также предупредили о сильном дожде, грозе, граде и шквалистом ветре в ближайшие часы.

Ранее в столице и нескольких районах Подмосковья уже прошла достаточно сильная гроза с ливнем и усилением ветра. Как ожидается, именно грозы, вызванные прохождением атмосферного фронта через Центр России, собьет сильную жару, которую в столичном регионе отмечали с 7 июня. Ранее в Гидрометцентре РФ поясняли ТАСС, что днем 14 июня тоже возможен кратковременный дождь, по области местами гроза, но столбики термометров уже не поднимутся выше 23 градусов тепла в Москве и плюс 24 градусов - по области.