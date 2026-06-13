В Москве воссоздадут нижний иконостас храма Петра и Павла

Уже в этом году начнутся работы по воссозданию нижнего иконостаса церкви Петра и Павла на Новой Басманной улице, объявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере "Макс".

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Храм строили с 1704 по 1723 годы по указу Петра I. Руководил строительством архитектор Иван Зарудный. По легенде, император лично участвовал в составлении чертежей. Колокольню достроили только в 1745-м.

Сегодня церковь, выполненная в стиле московского барокко, имеет статус объекта культурного наследия федерального значения.

Архитектурно храм выполнен по типу "восьмерик на четверике" и стоит на высоком подклете (нижнем полуподземном этаже). Нижний храм освящен в честь святого Николая Чудотворца, верхний - в честь апостолов Петра и Павла. С трех сторон церковь окружают открытые галереи. Фасады украшают профилированные белокаменные карнизы и пилястры, а завершает облик богато украшенная лепниной колокольня.

Комплексное восстановление фасадов и интерьеров началось в 2021 году. К 2026 году специалисты восстановили фасады в стиле московского барокко, воссоздали натуральные каменные и доломитовые полы, отреставрировали лепной декор, чугунные лестницы и ограды, вернули первоначальный вид произведениям церковной масляной живописи, которые долгое время оставались скрытыми под несколькими слоями краски.

Справка "РГ"

После 1917 года здание продолжала занимать Московская духовная академия. В середине 1930-х годов церковь закрыли и разместили в ней склад, а в 1959 году передали Всесоюзному научно-исследовательскому институту геофизических методов разведки. В 1992 году храм вернули Русской православной церкви.