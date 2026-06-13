Москвичей предупредили о ливне с градом и сильном ветре 13 июня

По прогнозам синоптиков, с 9:00 до 21:00 13 июня в Москве ожидаются кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 17 метров в секунду.

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Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.

— Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили, — говорится в публикации.

Какой будет погода в Москве на следующей неделе, «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в ночь с субботы на воскресенье начнутся кратковременные дожди и грозы.

До этого ведущий синоптик Gismeteo Леонид Старков рассказал, что если температура по ночам не опускается ниже плюс 20 градусов, наступают тропические ночи. Он отметил, что такая погода опасна для здоровья и мешает нормальному отдыху.

В теплой прогретой солнцем воде начинается размножение сине-зеленых водорослей — цианобактерий, что приводит к так называемому цветению водоема. Токсины этих водорослей поражают печень и нервную систему. «Вечерняя Москва» узнала, какими заболеваниями можно заразиться во время купания в цветущих водоемах и как это предотвратить.