В Москве прогнозируют облачность с прояснениями и до 21 градуса тепла

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Облачность с прояснениями, местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза, и до 21 градуса тепла ожидаются в Москве в воскресенье. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит от плюс 19 до плюс 21 градусов. В ночь на понедельник она может опуститься до плюс 9 градусов, в центре - до 13 градусов.

Ветер северо-западный, западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура будет колебаться от плюс 18 до плюс 23 градуса. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 7 градусов.