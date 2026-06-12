Гроза сбила температуру воздуха в Москве на 8,3 градуса за час

За час гроза, которая прошла в Московском регионе, сбила температуру воздуха в столице более чем на 8 градусов. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России со ссылкой на последние данные.

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— Главная метеостанция, расположенная на ВДНХ, в 14:00 мск фиксировала плюс 28,6 градуса, а спустя час — всего 20,3 градуса выше нуля. Таким образом, за час температура воздуха упала на 8,3 градуса, — говорится в сообщении.

Позднее столбики термометров вновь начали подниматься и почти вплотную приблизились к отметке плюс 21 градус, передает ТАСС.

Ранее в комплексе городского хозяйства сообщили, что кратковременный дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду в Москве продлятся до 21:00. В связи с этим горожан и гостей столицы попросили не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что в ночь с 13 на 14 июня в столице начнутся кратковременные дожди и грозы. Также метеоролог допустил выпадение града.