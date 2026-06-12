Уходящая неделя запомнится жителям столицы сильной жарой. Однако скоро на смену солнечным дням придут дожди и грозы, а также снижение температуры воздуха. Какой будет погода в Москве на следующей неделе, «Вечерней Москве» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, слом погоды произойдет в конце этой недели: в ночь с субботы на воскресенье начнутся кратковременные дожди и грозы.

— В Московской области не исключено выпадение града. Этому будут предшествовать очень высокие температуры воздуха, — сообщил метеоролог.

При грозах ожидается порывистый ветер. В воскресенье днем пройдут кратковременные дожди и грозы, а температура воздуха составит всего 21–23 градуса тепла.

— Такая температура в пределах от 18 до 23 градусов тепла в дневные часы установится на всю следующую неделю. Ночью столбики термометров будут опускаться до плюс 12–14 градусов, — отметил эксперт.

Среди осадков на следующей неделе будут преобладать дневные кратковременные дожди. Атмосферное давление в конце текущей недели заметно упадет до 740 миллиметров ртутного столба, а с новой недели начнет расти, но не слишком интенсивно.

— Что касается ветра, то он будет подниматься только при грозах. Когда они пройдут, останется только умеренно теплая или умеренно прохладная погода с температурой около 20 градусов тепла, — заключил Шувалов.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в конце июня и начале июля в Московском регионе ожидается жара с температурой в пределах плюс 25–30 градусов. При этом в середине третьей декады июня возможна краткосрочная просадка температуры — ниже 20 градусов тепла.