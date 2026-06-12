На Москву обрушилась гроза с крупным градом

В столичном регионе после полудня началась сильная гроза, на Москву и Подмосковье обрушился крупный град. В ряде районов диаметр градин достигает 3 см. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, мощные раскаты грома, сопровождающиеся осадками, отмечаются на востоке, юго-востоке и юге столицы, а также в Жуковском, Люберцах, Раменском и Балашихе.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что в соцсетях появилось большое количество фото и видео из столичного макрорегиона.

На кадрах, опубликованных очевидцами, крупный град бьет по деревьям, машинам, домам, в некоторых местах даже образует своего рода снежный покров.

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Синоптик подчеркнул, что на град пожаловались в Балашихе, Раменском округе, Кратово, диаметр градин составлял от 1 см до 3 см. При таком граде лучше не выходить из дома без необходимости, добавил метеоролог.

По его данным, сильный дождь с градом завершится ориентировочно к 21:00 мск.