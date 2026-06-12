Москвичей просят быть внимательными на улице в непогоду

Жителей Москвы просят быть внимательными на улице в непогоду, в городе ожидается гроза.

Об этом сообщается в канале столичного комплекса городского хозяйства в "Максе".

"По прогнозам синоптиков, в ближайший час и до 21:00 12 июня в столице местами ожидаются кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

Также с заявлением в Telegram-канале выступил столичный департамент транспорта.

"Будьте особенно внимательны за рулем: держите дистанцию и избегайте резких маневров; не отвлекайтесь на телефон; заранее снижайте скорость перед пешеходными переходами, на мокрой дороге тормозной путь увеличивается; не паркуйтесь под деревьями и шаткими конструкциями. Выбирайте скорость с учетом погодных условий и видимости. В непогоду даже привычный маршрут требует осторожности", - обратились к водителям в ведомстве.

Кроме того, в столичном департаменте ЖКХ заверили, что "бригады ГУП "Мосводосток" готовы к возможным последствиям непогоды и дежурят на самых уязвимых точках".