Собянин сообщил об уничтожении уже 16 БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 12 июня, сообщил об уничтожении еще двух беспилотников, летевших на столицу.

© Вечерняя Москва

— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал глава города в своем канале в МАКС.

Таким образом, в ходе атаки было отражено уже 16 беспилотников.

В этот же день украинская армия атаковала беспилотниками здание администрации Энергодара. В результате инцидента никто не пострадал. Всего за ночь 12 июня над российскими регионами сбили 231 украинский дрон.

Ранее в Климовском районе Брянской области в результате атаки FPV-дрона Вооруженных сил Украины был ранен пятилетний ребенок, который гулял во дворе.