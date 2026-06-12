В Москве ожидаются дождь, гроза и усиление ветра 12 июня

В Москве ожидаются гроза и усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы в MAX.

Непогода придет в ближайший час и продлится до 21:00. Синоптики прогнозируют местами кратковременный дождь и грозу. В связи с этим горожан просят быть внимательными на улице: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили.

Ранее сообщалось, что в Москве в выходные пройдет холодный атмосферный фронт с грозовыми ливнями. Утром в субботу, 14 июня, температура опустится до 13 градусов.

При этом на следующей неделе вероятность дождей с грозами сохранится. Столбики термометров по ночам будут составлять до 13 градусов, а после полудня – до 22 градусов.