Заммэра Анастасия Ракова поздравила жителей Москвы с Днем России

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова поздравила жителей города с Днем России, отметив значимость этой даты для каждого, кто вносит свой вклад в развитие столицы и страны.

По ее словам, сегодня Москва является центром инноваций, науки и культуры. Власти города стараются делиться с регионами стандартами и технологиями, помогая внедрять лучшие решения по всей стране.

— Москва растет и остается надежным партнером для России. Спасибо за труд и любовь к своему городу. Здоровья и новых успехов на благо страны! — приводит ее слова Telegram-канал «Московская медицина».

Глава города Сергей Собянин тоже поздравил жителей столицы с праздником. Он отметил, что Москва занимает особое место в истории, оставаясь одним из главных центров становления государственности.

Тем временем около 750 флагов и декоративных элементов установили в столице в честь Дня России. На Фрунзенской набережной также появилась декоративная конструкция «Салют Победы».

Профессиональный спортсмен-экстремал Сергей Бойцов, в свою очередь, в преддверии праздника прыгнул с парашютом с 338-метровой башни «Меркурий» в деловом центре «Москва-Сити».