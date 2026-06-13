В Москве отменили оранжевый уровень опасности из-за жары

Оранжевый уровень погодной опасности, действовавший на территории Москвы почти шесть суток из-за сильной жары, отменен. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Оранжевый погодный уровень из-за сильной жары перестал действовать с 18:00 мск", - сказал собеседник агентства.

Данный уровень, согласно колористической шкале погодных предупреждений, является предпоследним и предупреждает об опасных метеоусловиях с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Оранжевый уровень вводился с 7 июня из-за сильной жары в столичном регионе до 13 июня. Как поясняли ранее синоптики, понятие "сильная жара" подразумевает, что в период с мая по август значение максимальной температуры воздуха достигает критерия, установленного для конкретной территории, или превышает его. Для Москвы критерий равен плюс 30 градусам, для остальных регионов - плюс 35 градусам.

На территории Москвы, равно как и в области, столбики термометров за прошедшие шесть суток неоднократно поднимались до 30-градусной отметки и даже выше. Так, только накануне самой "горячей точкой" на карте столичного региона стала Немчиновка, где жара окрепла до 33,3 градуса. В Москве температура воздуха поднималась до плюс 33 градусов в центре города у гостиницы "Балчуг", до 30,5 градуса в районе Тушино и до 29,9 градуса на главной столичной метеостанции, расположенной на территории ВДНХ.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что ослабление жары должно прийти в столичный регион 14 июня после того, как Центральную Россию пересечет холодный атмосферный фронт с грозами. "Высотный антициклон, наполненный теплым воздухом, начнет смещаться на северо-восток, уступая свое влияние на погоду циклону с северо-запада и его фронтальной системе", - рассказали синоптики. Как ожидается, температуру воздуха понизится до нормы. Кроме того, пройдут кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром, а атмосферное давление будет падать.