В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ подготовили спецпрограмму ко Дню России

День России отметят в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ. Для гостей подготовили тематическую культурную программу с интерактивными экскурсиями, викторинами и светотехническими шоу, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"День России - важный государственный праздник, объединяющий жителей страны и напоминающий о богатой истории нашего государства. В павильоне "Макет Москвы" мы подготовили программу, которая позволит посетителям больше узнать о столице, ее истории и архитектурном наследии. Интерактивный формат мероприятий делает знакомство с Москвой интересным и доступным для гостей всех возрастов. Мы стремимся, чтобы посещение павильона оставляло яркие впечатления и помогало по-новому взглянуть на столицу нашей страны", - сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что в течение дня посетители смогут принять участие в экскурсиях по макету столицы, посвященных истории Москвы и ее знаковым объектам. Гостям расскажут об основании города, его развитии и достопримечательностях, представленных на территории макета. Экскурсии пройдут в 12:10, 14:10, 16:10 и 18:10.

После экскурсий для гостей проведут интерактивные викторины на знание Москвы. Участникам предстоит ответить на вопросы об истории столицы, ее достопримечательностях и знаковых местах. Викторины состоятся в 12:40, 14:40, 16:40 и 18:40.

Дополнением праздничной программы станут светотехнические шоу, которые будут транслироваться в павильоне с 11:00 до 19:30. Благодаря современным мультимедийным технологиям посетители смогут увидеть миниатюрную Москву в необычном формате.

Также на входе в павильон все желающие смогут нанести на руку или одежду изображение российского триколора и таким образом присоединиться к празднованию Дня России.