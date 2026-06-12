В парках Подмосковья стартовала праздничная программа в честь Дня России

В честь праздника 12 июня более чем в 90 парках Московской области стартовала праздничная программа "С Россией в сердце". Гостей ждут разнообразные мероприятия: концерты, выставки и мастер‑классы по народным ремеслам. Об этом в своем канале в "Макс" сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

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В Зарайском центральном парке пройдет торжественное шествие с флагом России, выступят творческие коллективы в национальных костюмах и состоится праздничный концерт. В парке "Пехорка" в Балашихе пройдет выставка раритетной техники, спортивные состязания, творческие мастер‑классы и концерт "Пою тебе, моя Россия".

Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске приглашает посетителей на театрализованную постановку Театра ростовых кукол "Софит", концерты и ярмарку ремесел. В городском парке Шаховской пройдет акция "Триколор". Гостей ждут шествие с флагом, концерт и интерактивная программа "Матушка земля".

В Свердловском парке Лосино‑Петровского представят масштабную композицию "Карта России". А в парке "Сестрорецкий" в Клину покажут документальные фильмы о стране. Также там пройдут флешмобы и концерт Национального академического оркестра народных инструментов имени Осипова.