Собянин поздравил москвичей с Днем России

Сергей Собянин в День России обратился к москвичам. Мэр назвал столицу центром политической, экономической, общественной, культурной и духовной жизни страны.

Праздник, отмечаемый 12 июня, объединяет всех граждан России. Мы гордимся её многовековой историей, современными достижениями, и твёрдо верим в успешное преодоление любых испытаний, отметил Собянин.

Он пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия, новых достижений в жизни и труде.

12 июня отмечается День России - один из главных государственных праздников нашей страны. С этой даты 36 лет назад начался современный этап истории российского государства. 12 июня 1990 года на Съезде народных депутатов была принята декларация о суверенитете нашей страны.