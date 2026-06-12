Беспилотный трамвай в Москве научился различать 24 типа объектов

Первый в мире беспилотный трамвай, который регулярно перевозит пассажиров в Москве, научили различать 24 типа объектов, включая пешеходов, автомобили, городской транспорт, мотоциклы и велосипеды. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

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"За последние 2-3 года мы наработали свыше 20 уникальных компетенций в этой области. Инновационный транспорт может различать 24 типа объектов, в том числе людей. После успешного масштабирования будем готовы делиться разработками с регионами, чтобы помогать развивать городской транспорт по всей стране", - сказал он.

По его словам, трамвай видит все происходящее на 360 градусов. Трамвай распознает пешеходов - взрослых и детей, легковые и грузовые автомобили, трамваи, автобусы, электробусы, мотоциклы и велосипеды. Также сотрудники обучали нейросеть не реагировать на плотный поток воды от поливомоечной машины, чтобы трамвай спокойно продолжал плавное движение.

Ликсутов отметил, что Москва лидирует в мире по развитию беспилотного городского транспорта, все технологии создаются силами столичного правительства.

"Беспилотный трамвай уже доказал свою надежность и безопасность: инновационный транспорт регулярно ездит по маршруту с пассажирами без нарушений ПДД", - добавил заммэра.

Ранее в столице был создан Центр перспективных разработок Московского транспорта, целью которого стало внедрение современных технологий, в том числе беспилотного транспорта. В сентябре 2025 года в Москве был запущен первый в мире полностью беспилотный трамвай, который регулярно перевозит пассажиров. Он следует по маршруту №10 "Метро "Щукинская" - улица Кулакова" на северо-западе Москвы. Сегодня в городе курсируют 4 беспилотных трамвая, к концу году на линию выйдет еще 11 беспилотных трамваев.