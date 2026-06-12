В связи с введением временных ограничений аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – говорится в сообщении.

Возможны корректировки в расписании рейсов. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.