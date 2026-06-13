Синоптик спрогнозировал финальный день аномальной жары в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал финальный день аномальной жары в Москве 13 июня.

По его словам, сегодня синоптическую ситуацию в столичном регионе сформирует тёплый сектор циклона, центр которого в середине дня расположится над Новгородской областью, а на западе Подмосковья скажется влияние холодного атмосферного фронта.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой. В столице грозовые дожди ожидаются во второй половине дня», — написал Леус в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха +28…+30 °С, по области +26…+31 °С. Ветер южный 4—9 м/с, при грозе порывистый.

Ранее в Роскачестве посоветовали увеличить норму воды в жару.