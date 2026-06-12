Собянин: средства ПВО сбили еще три беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО отразили атаку еще трех беспилотников, летевших на Москву. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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— На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал мэр в своем канале в МАКС.

В этот же день беспилотник попал в жилой дом в Татарстане, в результате атаки пострадали три человека. Всего за ночь 12 июня над Россией сбили 231 украинский дрон.

Ранее в Брянской области в результате падения обломков беспилотника во дворе многоквартирного дома шестилетняя девочка получила ранения. После произошедшего ее доставили в Брянскую детскую областную больницу.