Дождь с грозами и до +29°C ожидаются в Москве на выходных
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве в выходные, воздух прогреется до +29°C, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Об этом Позднякова рассказала РИА Новости.
По её словам, в субботу, 13 июня, ночью будет переменная облачность и без осадков. Днём сохранится жаркая погода, местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза.
Минимальная температура в столице ночью составит +14…+19°C, дневная — +27…+29°C.
В воскресенье, 14 июня, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами также пройдёт кратковременный дождь. Ветер сменит направление на северо-западное.
«В воскресенье москвичи смогут отдохнуть от периода жаркой погоды», — отметила Позднякова.
В воскресенье минимальная температура ожидается +14…+19°C, дневная — +22…+27°C.
Ранее Позднякова заявила, что ослабление жары в Москве начнётся 14 июня.