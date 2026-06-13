Дождь с грозами и до +29°C ожидаются в Москве на выходных

Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Москве в выходные, воздух прогреется до +29°C, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Об этом Позднякова рассказала РИА Новости.

По её словам, в субботу, 13 июня, ночью будет переменная облачность и без осадков. Днём сохранится жаркая погода, местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза.

Минимальная температура в столице ночью составит +14…+19°C, дневная — +27…+29°C.

В воскресенье, 14 июня, прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами также пройдёт кратковременный дождь. Ветер сменит направление на северо-западное.

«В воскресенье москвичи смогут отдохнуть от периода жаркой погоды», — отметила Позднякова.

В воскресенье минимальная температура ожидается +14…+19°C, дневная — +22…+27°C.

Ранее Позднякова заявила, что ослабление жары в Москве начнётся 14 июня.