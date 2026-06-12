Парковки в Москве стали бесплатными по 13 июня

Автомобилисты могут бесплатно парковаться на всех столичных улицах 12 и 13 июня, сообщается на едином транспортном портале.

«12 и 13 июня оставить автомобиль без оплаты можно на всех улицах, в том числе на парковках с тарифами 380, 450 и 600 руб. в час, в зонах динамического тарифа», – говорится в материале.

При этом 14 июня парковки будут работать по воскресному режиму: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380, 450, 600 руб. в час, а также зон динамического тарифа. Парковки со шлагбаумом продолжат работать по обычным тарифам все дни.