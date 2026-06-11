Стикер нашел – на Пикник Афиши пошел. Квест с бесплатными билетами пройдет в Москве

Локации со стикерами будут появляться в Telegram-канале фестиваля

© Пикник Афиши

13 июня 2026 года Пикник Афиши х Сбер устроит в Москве городской квест, где главный приз – билеты на фестиваль, который пройдет 20 июня в музее-заповеднике «Коломенское». Бесплатно попасть на «Пикник» можно, если найти фирменные стикеры, спрятанные в популярных городских пространствах. О старте квеста объявят в официальном канале фестиваля, и там же будут появляться подсказки о новых локациях.

В этом году Пикник Афиши х Сбер пройдет в формате концептуального луна-парка под открытым небом – с музыкой, аттракционами и светящимися инсталляциями. Городской квест вписывается в атмосферу городской ярмарки с ее призовыми активностями, викторинами и развлечениями. На четырех сценах выступят Zoloto, Мальбэк x Сюзанна, passmurny, Saluki и Markul, Браво и Валерий Сюткин.

Все это 20 июня в музее-заповеднике «Коломенское». Билеты уже здесь!