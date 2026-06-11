Синоптик анонсировала температурный рекорд в Москве

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в предстоящие длинные выходные в Москве сохранится жаркая погода с осадками, а 12 июня может быть повторён или установлен температурный рекорд.

В беседе с «Вечерней Москвой» она отметила, что фон атмосферного давления остаётся повышенным. Ночь на 12 июня пройдёт без осадков, температура составит +17...+19 °C, а в центре столицы — не ниже +22 °C.

Предыдущий максимум для Дня России в Москве составлял +30,8 °C и был зафиксирован в 1998 году.

«Днём 12 июня в Москве ожидается переменная облачность. Местами во второй половине дня соберётся кратковременный дождь, не исключена и гроза. В столице воздух прогреется до +29...+31 °C, а по региону — до +26...+31 °C», — сообщила Позднякова.

В свою очередь ведущий синоптик Gismeteo Леонид Старков в беседе с Общественной Службой Новостей заявил, что в столичном регионе продолжается период жаркой погоды.

«Когда период с тропическими ночами продолжается более трёх дней, это представляет повышенную нагрузку на организм, поскольку он не получает условий для отдыха в тёмное время суток», — сказал Старков.

Он добавил, что погода начнёт меняться в выходные: ожидаются ливни, грозы, местами град и шквалистый ветер. После прохождения воздушного фронта температура в воскресенье днём понизится до +22...+25 °C, а с началом новой недели, по прогнозу синоптика, станет не выше +20 °C.

Ранее сообщалось, что на Черноморском побережье установится солнечная погода.