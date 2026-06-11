Пробки в Москве достигли 8 баллов

Загруженность автомобильных дорог Москвы в четверг вечером достигла 8 из 10 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".

По данным на 18:00, движение затруднено почти по всему Садовому кольцу, большей части бульваров и почти по всему Третьему транспортному кольцу. Скорость автомобильного потока снижена на улицах и набережных в центре Москвы. Сильно затруднено движение по шоссе Энтузиастов в сторону центра, на Ленинградском проспекте и Дмитровском шоссе также наблюдаются затруднения. Кроме того, движение частично затруднено на нескольких других вылетных магистралях, востоке, юге, западе и северо-западе МКАД.

Ранее столичный департамент транспорта попросил водителей отказаться от поездок на личных автомобилях.