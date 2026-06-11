Москвичам спрогнозировали скорый спад жары

Сковавшая Москву 30-градусная жара скоро закончится. Когда ждать передышки от зноя, прогнозирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, жара спадет в Москве только к концу недели. В воскресенье, 14 июня, погода будет облачной, возможен кратковременный дождь. Столбики термометров будут держаться в районе плюс 19-24 градусов. Дождливым в Московском регионе может выдаться и начало следующей недели, допускают синоптики.

Тем временем водоемы в Москве и Подмосковье уже прогрелись до 24 градусов. Такие показатели, как объясняют метеорологи, говорят о том, что купаться будет комфортно с наступлением второй декады июня. По оптимистичным прогнозам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, плавать можно будет уже в предстоящие выходные — с пятницы, 12 июня.