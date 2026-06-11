В Москве стартовал сезон кинотеатров под открытым небом

Что летом может быть более романтичным, чем посмотреть хороший фильм на свежем воздухе, под звездами, сидя в мягком кресле или пуфе? Таких кинотеатров в столице открылось около двух десятков. Расскажу о самых интересных из них.

С видом на реку

Одним из самых первых заработал кинотеатр на набережной Северного речного вокзала. Называется он "Кинопорт". В этом году в его программе семейные кинокартины, спортивные драмы, фантастика. Словом, лучшие ленты отечественного кино разных лет. В зрительном зале установлены мягкие пуфики-груши и лавки с подушками. Гостям не страшна плохая погода, смотреть кино можно и днем, до захода солнца.

Сеансы идут бесплатно, по предварительной регистрации.

Из минусов - на территории кинотеатра нет кафе или бара, поэтому еду и напитки можно взять с собой. Регистрация на сеансы: kinopoisk.ru.

Мечта, а не кино

Если хочется большего комфорта, стоит пойти в летний кинотеатр на территории "Острова мечты". Для зрителей там установлены большие шезлонги и столики, что позволяет удобно устроиться с купленным тут же ассортиментом кинокафе. Посмотреть здесь можно мировые кинопремьеры в качестве предсеансного обслуживания. Сеансы - только вечерние, с 17:00 и позднее.

Например, на этой неделе показывают отечественную драму "Решиться на", а перед этим покажут комедию "Дьявол носит Prada 2"; перед драмой "Пиковая дама" покажут фантастический фильм "Мандалорец и Грогу" и другие.

Из минусов - кинотеатр работает только в хорошую погоду. Цена билета от одной тысячи рублей. Забронировать билет можно на сайте: dreamisland.ru

Архитектура рядом

На территории ВДНХ работает летний кинотеатр "Окко"с пятницы по воскресенье. Он не зависит от погоды. Начинаются показы вечером. В репертуаре отечественное и зарубежное кино разных жанров и лет. Например, на этой неделе показывают полнометражные отечественные фильмы-комедии "Маша и медведи" и "Волчок", драмы "Все, что тебя касается" и "Август" и другие. Вход бесплатный, по регистрации на сайте: okko-vdnh.ru/#session.

Парковые радости

В рамках проекта "Лето в Москве" в пяти столичных парках - "Ходынское поле", Измайловском, 50-летия Октября, усадьбе Воронцово и зоне отдыха "Покровский берег" можно посмотреть кино под открытым небом. Выглядят эти кинотеатры одинаково - большой навес, который поддерживают колонны, на одной из торцевых стен экран, а перед ним пуфики-груши и удобные шезлонги.

Кинотеатры работают с понедельника по четверг с 12:00 до 22:00, в пятницу с 12:00 до 23:00, а в субботу и воскресенье с 11:00 до 23:00. Репертуар - отечественная классика. Дневные сеансы каждый день открывают сборники мультфильмов. Вход свободный, регистрация не нужна.

Еще один кинотеатр открыт в парке "Зарядье". Показывают кино здесь только в вечерние часы. Вход бесплатный.

Афиша публикуется на портале leto.mos.ru.

Стрелка и Рихтер

Летние кинотеатры на своей территории открывают и кафе с отелями. Так, в баре "Стрелка" на территории "Красного октября" кинотеатр расположен во дворе. Репертуар подбирает интернет-кинотеатр Kion. Тут можно посмотреть классику, например драмы "Кофе и сигареты" , "Анора", "Шоугерл".

Вместо попкорна здесь можно взять из бара любые закуски, салаты, бургеры, коктейли. Киносеанс начинается после 21:00.

Цена билета стартует от 400 рублей. Посмотреть афишу и купить билет можно на сайте: summercinema.ru.

Более камерный кинотеатр, открыт во дворе отеля "Рихтер" (Пятницкая улица, 42). Здесь показывают классику, фестивальное и независимое кино разных лет. Работает кинотеатр по вторникам и средам с 20:00.

Вход бесплатный. Но чтобы попасть, нужна регистрация: richterhotel.com.

Мне сверху видно все

Единственный в столице кинотеатр на крыше "Roof180" расположен на Новослободской, 48. В репертуаре только популярные киноленты разных лет: "Шрек", "Мост в Терабитию", "Леди и бродяга", "50 первых поцелуев" и другое. При похолодании или дожде зрителей просят перейти в кинобар под крышей.

Цена билета от 2,5 тысячи рублей. Посмотреть репертуар и купить билет можно на сайте: roof180.ru.

Машина - как кинозал

Автокинотеатр открыт на территории депо "Три вокзала". Крутит кино здесь крупный прокатчик "Синема парк". Афиша кинотеатра та же, что и в других кинотеатрах сети. Рассчитан зал на 40 автомобилей.

Стоимость парковки - 100 рублей/час. Афиша: kinoteatr.ru/depo-cinemapark.ru