В Мосгордуме подвели итоги работы в весеннюю сессию

Сегодня в Московской городской думе подвели итоги работы в весеннюю сессию. Депутаты уделили внимание исполнению бюджета Москвы за 25 год. В частности, социальные расходы увеличились на 14 процентов.

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В приоритете - бойцы СВО, а также их семьи. Как раз накануне были рассмотрены два закона о новых мерах социальной поддержки. Москва традиционно выступает инициатором поправок в федеральные законы. Эта сессия не стала исключением. Так, депутаты Мосгордумы внесли дополнения в закон о защите детей от вредной информации. Еще один документ касается контактных зоопарков. Предлагается создать зооклубы.