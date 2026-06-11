Накануне Дня России в Москве провели флешмоб "Хоровод Единства"

На Поклонной горе 11 июня можно было встретить людей в костюмах цветов государственного флага. Возле Музея Победы звучала патриотическая музыка и кружились в танце участники. Самому младшему - восемь, самому старшему - за пятьдесят. Собралось пять сотен волонтеров. Акцию назвали "Хороводом единства". Проводили ее впервые. По замыслу режиссера, необходимо было выстроиться матрешкой на парковой аллее. Три красных круга, два синих и один белый. Репетировали недолго - не более получаса.

"Вижу я из окна мою Родину, / Над рекой шелестят тополя. / Пахнешь мятою ты, и смородиной, / С детства сердцу родная земля", - заиграла фонограмма из репродуктора.

"Это из проекта "Главные детские песни", - пояснил один из организаторов. - Но как называется? Хм, надо уточнить".

С помощью популярного британского сервиса распознавания мелодий удалость выяснить быстрее. "Песню о Родине" записали Владимир Серков и Екатерина Лапчева, а сочинил ее молодой член Союза композиторов, выпускник Уральской консерватории имени Мусоргского, екатеринбуржец Сергей Ходыкин. Музыкой он занимается с трехлетнего возраста. Через шесть лет написал первые пьесы для фортепьяно и флейты.

"Главные детские песни" - творческий проект, реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В нем приняли участие уже более 4 000 юных вокалистов. За 5 лет существования было выпущено 62 песни в 4 альбомах, которые собрали более 200 миллионов прослушиваний в сети Интернет.

"Яркий хоровод стал настоящим воплощением сплоченности народов нашей страны, которое основано на вековых традициях и общих духовных ценностях. Мы подчеркиваем, насколько сильна Россия, когда мы едины! Присоединиться к флешмобу могли все гости", - отметили в Музее Победы.

Празднование возле музея продолжится в полдень пятницы большим праздничным концертом. Он пройдет в рамках акции "Родиной горжусь". Перед зрителями выступят Хор Защитников Отечества, ансамбль "Голоса Родных", коллективы "Жены героев" и "Надежда" и другие артисты.