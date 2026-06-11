Дожди с грозами ожидаются в Москве в ближайший час. Непогода сохранится до вечера. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в пресс-службе столичного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России.

Представители ведомства призвали автомобилистов снизить скоростной режим и увеличить дистанцию до впереди идущих транспортных средств. Пешеходам следует проявлять бдительность при нахождении на улице, обходить стороной шаткие конструкции и рекламные щиты, а также не укрываться от дождя под деревьями.

— В ближайший час с сохранением до 21:00 11 июня местами по Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, — передает официальный Telegram-канал ведомства.

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в конце июня и начале июля в Московском регионе ожидается жара с температурой в пределах плюс 25–30 градусов. При этом в середине третьей декады июня возможна краткосрочная просадка температуры — ниже 20 градусов тепла.

Этим летом погода в Москве ожидается теплее нормы, с «температурными качелями»: в отдельные дни можно ожидать как волн жары, так и резких похолоданий, рассказала научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Ирина Железнова.