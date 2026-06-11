Собянин вручил награды заслуженным москвичам в канун Дня России

Мэр Москвы Сергей Собянин в канун Дня России вручил государственные и городские награды группе выдающихся жителей столицы. Награждение прошло в мраморном зале столичной мэрии, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«С наступающим праздником – Днем России, с наградами, которые вы заслужили. Гордимся. День России – это день суверенного, независимого, сильного государства. Мы Россию всегда таковым считали и считаем. Но в нынешних условиях мало так считать. Нужно это еще и доказывать. Доказывать каждый день на линии боевого соприкосновения, в экономике, в промышленности, в образовании, в здравоохранении, в социальной системе. И Москва, как всегда в трудную минуту, всегда на передовой», – сказал Собянин.

Как отметил мэр, город комплектует полки и дивизии бойцов, которые сражаются на линии боевого соприкосновения, обеспечивает солдат качественным вооружением, поскольку четверть ВПК всей страны – это промышленность Москвы.

«Экономика Москвы – одна из сильнейших в мире среди крупных городов. Наши врачи, наши учителя каждый день выполняют свою задачу. Выполняют таким образом, что они действительно одни из лучших в мире по качеству того, что они делают, и с чем соприкасаются все москвичи», – перечислил мэр результаты трудовой деятельности жителей столицы.

Он выразил благодарность награжденным за их самоотверженный труд.

«В вашем лице хочу поздравить вас и всех москвичей с грядущим праздником Днем России – с праздником нашей любимой страны», – добавил Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в соответствии с положением о государственных наградах Российской Федерации мэр Москвы вручает государственные награды от имени и по поручению президента РФ. Среди государственных наград, врученных мэром в канун Дня России – орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль Луки Крымского. Награды получили москвичи, проявившие высокий профессионализм и самоотверженность, внесший вклад в патриотическое воспитание молодежи, ведущие активную общественную деятельность.

Также заслуги горожан отмечены почетными грамотами и благодар­ностями президента России. Кроме того, группе москвичей присвоены почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации», «Заслуженный экономист Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и «Заслуженный учитель Российской Федерации».

Ряд москвичей за многолетнюю плодотворную деятельность на благо столицы удостоены знаками отличия «За безупречную службу городу Москве». Профессиональные достижения горожан отмечены почетными зна­ками «Заслуженный промышленник города Москвы», званиями «Почет­ный деятель искусств города Москвы», «Почетный работник культуры города Москвы», «Почетный работник промышленности города Москвы», «Почетный работник туризма города Москвы» и «Почетный работник физической культуры и спорта города Москвы».