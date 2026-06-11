Собянин вручил награды заслуженным москвичам в канун Дня России
Мэр Москвы Сергей Собянин в канун Дня России вручил государственные и городские награды группе выдающихся жителей столицы. Награждение прошло в мраморном зале столичной мэрии, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
«С наступающим праздником – Днем России, с наградами, которые вы заслужили. Гордимся. День России – это день суверенного, независимого, сильного государства. Мы Россию всегда таковым считали и считаем. Но в нынешних условиях мало так считать. Нужно это еще и доказывать. Доказывать каждый день на линии боевого соприкосновения, в экономике, в промышленности, в образовании, в здравоохранении, в социальной системе. И Москва, как всегда в трудную минуту, всегда на передовой», – сказал Собянин.
Как отметил мэр, город комплектует полки и дивизии бойцов, которые сражаются на линии боевого соприкосновения, обеспечивает солдат качественным вооружением, поскольку четверть ВПК всей страны – это промышленность Москвы.
«Экономика Москвы – одна из сильнейших в мире среди крупных городов. Наши врачи, наши учителя каждый день выполняют свою задачу. Выполняют таким образом, что они действительно одни из лучших в мире по качеству того, что они делают, и с чем соприкасаются все москвичи», – перечислил мэр результаты трудовой деятельности жителей столицы.
Он выразил благодарность награжденным за их самоотверженный труд.
«В вашем лице хочу поздравить вас и всех москвичей с грядущим праздником Днем России – с праздником нашей любимой страны», – добавил Собянин.
Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, в соответствии с положением о государственных наградах Российской Федерации мэр Москвы вручает государственные награды от имени и по поручению президента РФ. Среди государственных наград, врученных мэром в канун Дня России – орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медаль Луки Крымского. Награды получили москвичи, проявившие высокий профессионализм и самоотверженность, внесший вклад в патриотическое воспитание молодежи, ведущие активную общественную деятельность.
Также заслуги горожан отмечены почетными грамотами и благодарностями президента России. Кроме того, группе москвичей присвоены почетные звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации», «Заслуженный экономист Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» и «Заслуженный учитель Российской Федерации».
Ряд москвичей за многолетнюю плодотворную деятельность на благо столицы удостоены знаками отличия «За безупречную службу городу Москве». Профессиональные достижения горожан отмечены почетными знаками «Заслуженный промышленник города Москвы», званиями «Почетный деятель искусств города Москвы», «Почетный работник культуры города Москвы», «Почетный работник промышленности города Москвы», «Почетный работник туризма города Москвы» и «Почетный работник физической культуры и спорта города Москвы».