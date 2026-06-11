Около 750 флагов и декоративных элементов установили в Москве в честь Дня России. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

— Оформили флагами Новоарбатский, Большой Москворецкий и Большой Каменный мосты. Российский триколор и дата «12 июня» установлены возле зданий Госдумы и Совета Федерации . Около нижней палаты парламента дополнительно смонтировали фасадное панно и объемно-декоративные конструкции «Крыло», — уточнил заммэра города Петр Бирюков.

На Фрунзенской набережной появилась декоративная конструкция «Салют Победы». Праздничные элементы также установили на территории особой экономической зоны «Технополис Москва», площадках «Печатники» и «Руднево».

Кроме того, был подготовлен поздравительный видеоролик, который будет транслироваться с вечера пятницы на медиафасадах домов-книжек на Новом Арбате. Архитектурно-художественная подсветка зданий на центральных улицах Москвы в День России будет работать в праздничном режиме.

Дополнительно для оформления столицы ничего не закупалось. Все декоративные элементы используются повторно, путем передекорирования и замены праздничных полотен, передает Telegram-канал «Городское хозяйсто Москвы».

Мэр Москвы Сергей Собянин в канун Дня России также вручил государственные и городские награды группе выдающихся жителей столицы. Среди них — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, а также медаль Луки Крымского.