Современный квартал с соцобъектами появится по КРТ на юге столицы

Шесть участков планируется реорганизовать по программе комплексного развития территорий (КРТ) в районах Чертаново Центральное и Чертаново Южное. Соответствующий проект решения опубликован на сайте mos.ru. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

— На юге столицы в районах Чертаново Центральное и Чертаново Южное планируется создать современный квартал с социальными и деловыми объектами. Всего на шести участках суммарной площадью более 13,5 гектара построят свыше 240 тысяч квадратных метров различной недвижимости. В частности, здесь появятся жилые дома, бизнес-центр со спорткомплексом и общественно-деловой центр. В нем разместится отделение Всероссийского общества инвалидов, а в одном из жилых домов оборудуют молочно-раздаточный пункт. Реализация проекта КРТ позволит создать на юге города около 2,3 тысячи рабочих мест. Инвестиции в развитие участков оцениваются более чем в 64 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит более 1,1 миллиарда миллиона рублей, — рассказал Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

Два участка расположены между улицами Днепропетровская и Красного Маяка, три – между Варшавским шоссе и Кировоградской улицей, а один на Дорожной улице. Часть из них находится недалеко от станции «Пражская», часть — от станции «Улица Академика Янгеля» Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

Как уточнили в Департаменте градостроительной политики, жилые новостройки возведут между улицами Красного Маяка и Днепропетровской и между Кировоградской улицей и Варшавским шоссе. Рядом с жилым комплексом между Варшавским шоссе и Кировоградской улицей проведут благоустройство и построят центральный тепловой пункт. Площадку на Дорожной улице отведут под строительство нового здания для аварийно-эксплуатационной службы. Реализация проекта КРТ рассчитана на шесть лет.

В рамках программы комплексного развития территорий в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формируют привлекательные городские пространства, которые органично интегрируют в общегородскую ткань. В настоящий момент в столице на разных стадиях проработки и реализации находится более 420 проектов КРТ общей площадью свыше 4,5 тысячи гектаров. Реализуют программу по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.