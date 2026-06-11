«Оранжевый» уровень опасности из-за жары продлили в Москве до вечера 13 июня

«Оранжевый» уровень опасности из-за жары продлили в Москве до 18:00 субботы, 13 июня. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

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— Очень высокая температура. Период предупреждения — до 18 часов 13 июня. До 13 июня в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха днем на уровне 30–32 градусов, — следует из информации на сайте.

Также до 21:00 13 июня продлили «желтый» уровень опасности из-за риска пожаров в столице.

Тем временем Москва-река уже прогрелась сильнее, чем поверхность Черного моря в Сочи и Анапе. Так, в городах Краснодарского края температура воды сейчас составляет порядка плюс 20 градусов, в то время как Москва-река прогрелась уже до плюс 21 градуса.

В свою очередь главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что жара спадет в столице уже 14 июня, а на следующей неделе в городе ожидается комфортная погода.

Этим летом погода в Москве ожидается теплее нормы, с «температурными качелями». Согласно прогнозу Гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха летом в Москве будет превышать норму не более чем на один градус.