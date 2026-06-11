Юные горожане выберут имена для шести черных лебедей на пруду ВДНХ

На платформе "Активный гражданин – детям" стартовал опрос, в рамках которого юные москвичи выберут имена для шести черных лебедей, которые поселились на Четвертом Каменском пруду на ВДНХ. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

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Пользователям предлагается сначала узнать некоторые интересные факты об этих птицах. В разделе "Подробнее" содержится информация о месте их обитания и особенностях строения. Также участники увидят фотографии новых обитателей пруда и ознакомятся со значением предложенных имен.

Для каждого лебедя предложено по 4 варианта имени. Например, одну из самок можно назвать Царевной – за грацию, Полночью – за насыщенный темный окрас, Мелиссой или Тайной. Другим самкам предлагаются имена Ночь, Калиса, Черника, Андромеда, Леди, Жемчужина, Княгиня, Сударыня.

Самцам тоже можно выбрать имена, соответствующие их внешнему виду или характеру. Первому лебедю предлагают дать имя Бархат – за текстуру оперения, Сумрак – за спокойствие, Оникс – за окрас или Сударь. Варианты для других птиц – Космос, Маркиз, Шторм, Атлас, Орион, Тасман, Сириус.

За участие в опросе дети от 6 до 13 лет включительно смогут получить детские баллы городской программы лояльности "Миллион призов". Их можно обменять на товары и услуги партнеров, а также направить на помощь животным.

Отмечается, что лебедям на ВДНХ по 3 года. Этих спокойных и грациозных птиц можно заметить во время прогулки у пруда. Там им комфортно благодаря столичному климату и заботе специалистов.

Ранее горожане выбрали имя для самки андского кондора из Московского зоопарка. Ее назвали Патагония – в честь географического региона на юге Аргентины. В опросе на платформе "Активный гражданин" приняли участие более 180 тысяч человек.