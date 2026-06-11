В Москве заметили настоящие «пухососы» — такими назвали вакуумные комбинированные машины, публикует видео Telegram-канал «Москвач».

Они могут в том числе убирать пух и прочий мусор и грязь с улиц, а также мыть проезжие части и тротуары.

Ранее интернет заполонили видео с якобы миниатюрными «пухососами» в столице, который на самом деле были сгенерированы ИИ. Однако многие поверили в реальность кадров, а искусственный ролик породил множество пародий и шуток.

В свою очередь, эколог Тимур Усманов пояснил, что «сугробы» из тополиного пуха появились в Москве из-за снежной зимы. По его словам, повышенная влажность почвы после зимних снегопадов и прошлогоднее дождливое лето создали колоссальный резерв почвенной влаги.