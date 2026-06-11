Манулу Тимофею исполняется шесть лет

Символ Московского зоопарка, подведомственного столичному Департаменту культуры, манул Тимофей отмечает шестой день рождения. Он родился 11 июня 2020 года в зоопарке Новосибирска. Спустя год его перевезли в Московский зоопарк, где он стал народным любимцем. Специалисты учреждения подготовили Тимофею праздничное угощение, его вручат в 14:30.

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Для посетителей зоопарка состоится интерактивная программа. С 12:00 до 14:00 для гостей пройдут мастер-классы и викторина. Мероприятия состоится в галерее, расположенной рядом с вольером Тимофея. Поучаствовать в них можно по входному билету в зоопарк.

За вручением подарка палласову коту могут наблюдать как посетители зоопарка, так и зрители онлайн-трансляций. Проект реализуется совместно со столичным Департаментом информационных технологий. Наблюдать за животными с компьютера, планшета или смартфона можно ежедневно в часы работы зоопарка, а также, когда доступен повтор дневного эфира.

У манула Тимофея окончилась разжировка к лету. В начале июня он сбросил почти половину своего зимнего веса. Сейчас у манула один разгрузочный день в неделю, а объем ежедневной порции составляет примерно 150–200 граммов. В его рацион входят грызуны и перепелки. Тимофей также сбросил густой подшерсток — его шерсть приобрела рыжий оттенок.

Зажировка и разжировка — естественная физиологическая особенность вида. В дикой природе манулы живут в степном климате, где шерсть спасает их от 50-градусных морозов, однако короткие лапы осложняют охоту по глубокому снегу. Жировой запас помогает им пережить сезон, когда корма становится меньше.

Специалисты зоопарка поддерживают эти процессы искусственно. С конца лета они увеличивают порцию и контролируют вес манула. К декабрю показатели достигают максимальных значений. В феврале Тимофей начинает худеть. В этот период зоологи сокращают рацион, устраивая ему один или два разгрузочных дня в неделю.

Летом Тимофей наиболее активен: он любит принимать солнечные ванны на верхней полке вольера на старой территории зоопарка, а дождливую погоду пережидает в теплом домике.

Манулы — редкие хищники из семейства кошачьих, занесенные в Международную Красную книгу. Московский зоопарк участвует в программе Союза зоопарков и аквариумов России и Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов по изучению, сохранению и размножению этого уникального вида. Манул — символ Московского зоопарка начиная с 1987 года. Его изображение можно увидеть на эмблеме над главным входом зоосада.

Сегодня Московский зоопарк — динамично развивающееся пространство, где ведется научная работа, проходят международные конференции, реализуются образовательные программы, а также ежедневно создается уникальная атмосфера для знакомства жителей и гостей столицы с удивительным миром живой природы. В начале 2025 года учреждение установило мировой рекорд по числу представленных видов животных — там содержались 1253 вида. К 2026-му их количество превысило 1280. Такой выдающийся результат стал возможен благодаря многолетнему труду коллектива зоологов, ветеринаров, киперов и других сотрудников.

Программа мероприятий в Московском зоопарке способствует реализации в столице целей и задач национального проекта «Семья». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.