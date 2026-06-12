Стало известно, как долго продлятся грозы в Москве и Подмосковье

Грозы в Московском регионе продлятся ближайшие двое суток, рассказали ТАСС в Гидрометцентре.

Согласно прогнозу погоды, в субботу, 13 мая, в столице и Подмосковье ожидается кратковременный дождь и гроза. Порывы юго-восточного ветра могут достичь 15 м/с, а воздух прогреется до +30...31°C.

«Днем в воскресенье (14 июня. — «Газета.Ru») тоже местами возможен кратковременный дождь, по области местами гроза, но столбики термометров уже не поднимутся выше +23°C», — сообщили синоптики.

Они добавили, что в Московской области будет +24°C.

До этого глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что на смену рекордно сильной жаре придут дожди с грозами. По его словам, с юго-запада приблизится фронтальный раздел, который принесет кратковременные дожди и грозы. При этом температура воздуха станет комфортнее — прогнозируется не выше +26....28°C. С воскресенья Москва окажется в новой воздушной массе, на фоне чего температура опустится уже до +21…24°C, а дожди с грозами сохранятся.