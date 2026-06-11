Зона отдыха с бассейнами открылась на Северном речном вокзале

На Северном речном вокзале вновь начала работать зона отдыха с бассейнами, открытая для посетителей ежедневно с 09:00 до 21:00. Об этом в четверг, 11 июня, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

— Вновь открыли на Северном речном вокзале пляжную зону. Особое внимание уделяем безопасности и комфорту: здесь дежурят профессиональные спасатели, работает медицинский пункт, а вода проходит через современные системы очистки, — отметил заммэра.

Пляжная зона площадью 3,5 тысячи квадратных метров способна одновременно принять до 1,5 тысячи человек. К услугам отдыхающих представлены четыре бассейна, разделенные по глубине для взрослых и детей, 340 шезлонгов, более сотни пляжных кроватей и 30 навесов от солнца.

Недавно в районе Гольяново завершилось благоустройство территории на Уральской улице (дом 23, корпус 1), которая примыкает к Гольяновскому пруду. На берегу теперь есть три бассейна с подогревом воды. Рядом находятся шезлонги, качели, теневые навесы и складные зонтики.