Столичные школьники сдают ЕГЭ по физике и обществознанию

Для проведения ЕГЭ по этим предметам в Москве организованы 242 пункта. Результаты станут известны не позднее 24 июня.

В Москве начались единые государственные экзамены (ЕГЭ) по физике и обществознанию. В итоговой аттестации принимают участие около 41 тысячи человек. Среди них — более 39 тысяч выпускников этого года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

«У московских школьников традиционно растет интерес к физике. Сегодня ее сдают почти 14 тысяч человек, из них свыше 13 тысяч — выпускники 2026 года. Это на пять процентов больше, чем в 2025-м. Кроме того, более 27 тысяч человек сдают экзамен по обществознанию, среди которых свыше 26 тысяч одиннадцатиклассников текущего года», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Для проведения ЕГЭ по физике и обществознанию в Москве организованы 242 пункта. Результаты станут известны не позднее 24 июня. Участники экзамена смогут узнать их в личном кабинете на портале mos.ru или в своей школе.

Экзамен по физике разделен на две части. Первая состоит из 20 заданий с кратким ответом. Вторая часть включает шесть заданий с развернутым ответом: необходимо решить задачи и записать ответ в виде пояснения на основе изученных физических явлений или законов. На выполнение работы отведено три часа 55 минут. Выпускники могут использовать непрограммируемый калькулятор и линейку без справочной информации.

ЕГЭ по обществознанию состоит из двух частей и включает 25 заданий с кратким и развернутым ответом. Для сдачи экзамена выпускникам дается три часа 30 минут.

Следующие экзамены пройдут 15 июня. Столичные школьники сдадут ЕГЭ по биологии, географии и письменную часть испытания по иностранным языкам. Полное расписание экзаменов размещено на сайте Регионального центра обработки информации.

Основной период ЕГЭ в Москве продлится до 9 июля. 8 и 9 июля — дополнительные дни, в которые одиннадцатиклассники смогут пересдать экзамен по одному из предметов. Для этого им необходимо в установленные сроки воспользоваться услугой «Повторный допуск участников ГИА к сдаче экзаменов» в разделе каталога услуг «Образование» на портале mos.ru.

Всего на ЕГЭ в 2026-м зарегистрировались более 93 тысяч человек, в том числе свыше 73 тысяч выпускников этого года. Ранее завершились экзамены по русскому языку, математике, литературе, истории и химии.

ЕГЭ проходит в три этапа. Досрочный период длился с 20 марта по 20 апреля — в нем приняли участие более 600 выпускников, основной состоится с 1 июня по 9 июля, а дополнительный — с 4 по 25 сентября.

«МЭШ» для подготовки к экзаменам

Подготовиться к сдаче ЕГЭ выпускники могут благодаря платформе «Московская электронная школа» («МЭШ»). На стартовой странице библиотеки «МЭШ» в подборке «Подготовка к ЕГЭ-2026» размещено почти 440 видеоразборов.

В электронном дневнике «МЭШ» есть сервис «Экзамены», который поможет самостоятельно подготовиться к ЕГЭ. В нем для ребят собраны видеоразборы заданий, тесты с автоматической проверкой, рекомендации по заполнению бланков, видеоролики с рекомендациями по распределению времени на экзамене и советы психологов по управлению стрессом и развитию памяти.

Помимо этого, в 2026 году в «МЭШ» запустили онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ по 10 предметам: русскому и английскому языкам, литературе, информатике, физике, химии, биологии, географии, истории и обществознанию. Они доступны в библиотеке «МЭШ» в подборке «Рекомендованное». В рамках курсов разобраны структура и содержание экзамена: сколько вопросов в варианте, как они распределены по темам и уровням сложности.

Подробнее о государственной итоговой аттестации можно узнать на сайте Регионального центра обработки информации Москвы или по телефону: +7 499 653⁠-94⁠-50.

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Проведение подготовительных мероприятий для успешного написания школьниками итогового сочинения и сдачи государственных экзаменов не только помогает учащимся достигать высоких результатов на испытаниях, но и способствует развитию талантов детей и формированию у них навыков, которые пригодятся им в будущей профессии, а также соответствует задачам проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

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