Собянин: в Москве начали строить технопарк «Щербинка»

В Москве началось строительство Центра инноваций и импортозамещения «Технопарк Щербинка». После запуска объекта там смогут работать более 1,3 тыс. человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на канал мэра столицы Сергея Собянина в мессенджере МАХ.

Для проекта город выделил инвестору два участка общей площадью более 2 га на пересечении Рязановского шоссе и проспекта Славского. Договоры аренды заключены на пять лет, за это время технопарк должны построить и ввести в эксплуатацию.

Комплекс будет состоять из двух корпусов высотой четыре — пять этажей. Внутри разместят шесть блоков с отдельными входами, научно-исследовательские лаборатории, конструкторские и проектные бюро.

Рядом с технопарком обустроят две парковки и зелёные зоны отдыха. Завершить строительство планируют в 2027 году.

Ранее сообщалось, что столичная площадка «Физтехпарк» в районе Северный сохранит статус технопарка ещё на десять лет.