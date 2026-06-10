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Собянин: в Москве начали строить технопарк «Щербинка»

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В Москве началось строительство Центра инноваций и импортозамещения «Технопарк Щербинка». После запуска объекта там смогут работать более 1,3 тыс. человек, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: в Москве начали строить технопарк «Щербинка»
© РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на канал мэра столицы Сергея Собянина в мессенджере МАХ.

Для проекта город выделил инвестору два участка общей площадью более 2 га на пересечении Рязановского шоссе и проспекта Славского. Договоры аренды заключены на пять лет, за это время технопарк должны построить и ввести в эксплуатацию.

Комплекс будет состоять из двух корпусов высотой четыре — пять этажей. Внутри разместят шесть блоков с отдельными входами, научно-исследовательские лаборатории, конструкторские и проектные бюро.

Рядом с технопарком обустроят две парковки и зелёные зоны отдыха. Завершить строительство планируют в 2027 году.

Ранее сообщалось, что столичная площадка «Физтехпарк» в районе Северный сохранит статус технопарка ещё на десять лет.