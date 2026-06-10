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Жара в Москве и Подмосковье повторила рекорд 28-летней давности

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Жара в Москве и Подмосковье повторила рекорд 28-летней давности, об этом сообщили в Гидрометцентре РФ, передает ТАСС.

Жара в Москве и Подмосковье повторила рекорд 28-летней давности
© Global Look Press

Столбики термометров на метеостанции на ВДНХ зафиксировали плюс 30 градусов. Таким образом, погода повторила суточный рекорд 1998 года.

При этом побить температурные максимумы, которые фиксировались для разных дней в 1948 и 1998 годах, в столице не удалось.

Ранее стало известно, что в Московском регионе жаркая погода продержится до конца недели. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.