Эксперт: Удар шаровой молнии в Москве возможен, но крайне маловероятен

Шаровая молния считается одним из самых загадочных природных феноменов. Огненный шар может появиться и в Московском регионе, хотя происходят подобные случаи крайне редко.

© Вечерняя Москва

Об этом рассказал инженер-конструктор Сергей Уйманов.

— В самой Москве вероятность еще ниже. Видимо, условия для возникновения шаровой молнии складываются здесь нечасто. Впрочем, какие именно условия необходимы, наука до конца до сих пор не знает. Недаром Петр Леонидович Капица говорил, что шаровая молния не укладывается в привычные представления физики, — отметил специалист.

По словам эксперта, он сам стал свидетелем опасного природного явления. Уйманов подчеркнул, что точное происхождение шаровой молнии до сих пор неизвестно. Существует много гипотез. Например, Борис Игнатов в своей книге выдвинул версию, что появление огненного шара связано с частицами сверхплотной высокоэнергетической материи, передает РИАМО.

Ранее эксперт рассказал, чем опасны шаровые молнии и что делать при встрече с ними в беседе с «Вечерней Москвой».