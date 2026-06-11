Собянин рассказал о продолжении реставрации Донского монастыря

В Москве продолжится реставрация ансамбля Донского ставропигиального мужского монастыря, являющегося объектом культурного наследия федерального значения. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«Продолжим реставрацию ансамбля Донского монастыря. Донской ставропигиальный мужской монастырь – объект культурного наследия федерального значения. В нем свыше 30 памятников истории и архитектуры», – говорится в сообщении.

Мэр отметил, что комплексная реставрация проводится уже несколько лет – за счет федерального и городского бюджетов, а также помощи меценатов.

«Проекты реставрации малого (старого) собора и церкви Архангела Михаила были удостоены премии «Московская реставрация» в 2016 и 2017 годах. Специалисты вернули также исторический облик Дому настоятеля 1749 года. Отреставрировали фасады и купола «Нового» собора 1684–1689 годов, 1748 года, а также девять из 12 крепостных башен», – подчеркнул он.

По словам Собянина, впереди – завершение реставрации башни №10 и восстановление храма святителя Иоанна Златоуста с нижним храмом великомученицы Екатерины.